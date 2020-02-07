«Филадельфия» — «Мемфис»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Филадельфия» — «Мемфис».



Ставка: ТБ 221 за 1.90.



«Матч «Фила» — «Мемфис» состоится в Филадельфии 8 февраля.



«Фила» идёт шестым на Востоке, 31 победа и 21 поражение. Средняя разница мячей 108,2:106,2 = +2,0. Последние 10 игр — 5-5. Дома — 22-2. В команде тренера Бретта Брауна полный лазарет. Не играет основной атакующий защитник Джош Ричардсон, важные игроки ротации: разыгрывающий Трэй Берк, лёгкий форвард Джеймс Эннис, мощные форварды Джона Болден и Норвелл Пелл, центровой Кайл О'Куинн. В предыдущем матче с «Милуоки» стартовая пятёрка была такой: разыгрывающий Бен Симмонс, атакующий защитник Шейк Милтон, лёгкий форвард Тобайас Харрис, мощный форвард Эл Хорфорд, центровой Джоэл Эмбиид. Со скамейки выходили разыгрывающий Рауль Нето, атакующие защитники Матисс Тибулл, Заир Смит, Мэриэл Шейок, Фуркан Коркмаз и нападающий Майк Скотт. Понятно, что полноценной ротации у команды не было. Фила показывает весьма посредственные цифры в статистике атаки: результативность — 23-е место, ассисты — 8-е место (25,9), подборы 10-е место (45,8). Только защита по-прежнему на высоте — четвёртое место в лиге. Явно не хватает очков Ричардсона, Энниса и Берка.



«Мемфис» занимает восьмое место на Западе, 26 побед и 26 поражений. Средняя разница мячей 113,3:114,9 = -1,6. Последние 10 игр — 7-3, в гостях — 11-12. Команда тренера Тэйлора Дженикинса явно на подъёме. Трое игроков травмированы: атакующий защитник Марко Гудурич, лёгкий форвард-ветеран Андре Игудала, мощный форвард Бруно Кабокло. Но ни один из них не входит в стартовый состав, который выглядит так: разыгрывающий Джа Морант (претендент на звание лучшего новичка сезона), атакующий защитник Диллон Брукс, лёгкий фовард Кайл Андерсон, мощный форвард Джарен Джексон и центровой Йонас Валанчюнас. В ротации важные роли играют разыгрывающие Тайюс Джонс и Д'Энтони Мелтон, атакующий защитник Джон Кончар, нападающие Брэндон Кларк, Соломон Хилл, Джош Джексон и Юта Ватанабе, мощный форвард-центровой Джей Краудер. Мемфис занимает в лиге девятое место по результативности, первое по ассистам (27,6), 13-е по подборам (45,4) и 24-е по защите», — сказал Гомельский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.