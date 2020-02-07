«Даллас» — «Миннесота»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд».



Ставка: победа «Далласа» в основное время за 1.90.



«Даллас» — чуть ли не лучшая команда лиги по наименьшему количеству пропущенных шайб (136). Лучше только «Коламбус» (135), который реально удивляет и идёт в зоне плей-офф. Система игры в обороне решает всё! И такая система у «Далласа» есть. Кроме того там очень хорошие вратари – Бен Бишоп и Антон Худобин.



«Даллас» идёт третьим в Центральном дивизионе (65 очков). После звёздного перерыва была домашняя серия с победой над «Тампой» (3:2 ОТ), поражением от «Торонто» (3:5). А ещё – три матча на выезде: с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ), «Рейнджерс» (5:3), «Айлендерс» (3:4 ОТ). То есть в четырёх играх из пяти «Даллас» набирал очки. 7 из 10 возможных. Неплохо!



«Миннесота» — аутсайдер, четвёртая с конца в таблице Западной конференции. Хуже только три калифорнийских клуба. Пропущенные шайбы – 176, и вы сравните с «Далласом».



При этом «Уайлд» (56) имеет теоретические шансы на выход в плей-офф, отставая от зоны уайлд-кард на четыре очка при двух матчах в запасе. Так что победа им гораздо нужнее.



Три матча после звёздного перерыва были дома – «Бостон» (1:6), «Чикаго» (3:2 ОТ), «Ванкувер» (4:2).



Важное, если не решающее обстоятельство: «Даллас» отдыхал два дня. А вот «Миннесота» должна играть на следующий день после «Ванкувера», причём лететь на выезд. А это 1400 км.



Но есть ещё один штрих: 18 января «Миннесота» у себя дома разгромила «Даллас» со счётом 7:0. Победила 1 декабря дома по буллитам (3:2). Хотя 29 октября у себя в Техасе как раз выиграл «Даллас» (6:3).



1.90 – поверю, что «Даллас» у себя дома победит в основное время, потому что будет свежее и надёжнее в обороне», — сказал Лысенков.



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