«Спартак» — «Партизан»: прогноз Евгения Ловчева на матч товарищеского турнира в Дохе

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» — «Партизан».



Ставка: победа «Спартака» за 2.05, победа «Спартака» во втором тайме за 2.35.



«Спартак» привык к таким турнирам, а «Партизан» участвует первый раз, команда подустала. «Спартак» играет двумя составами: сначала выходит более медленный состав, который укатывает команду соперника и забирает у неё силы, а во втором тайме выходят основные футболисты и игра идёт значительно быстрее. Поэтому «Спартак» забивает в основном во втором тайме и предпочтительнее выглядит после перерыва».



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