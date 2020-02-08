«Спартак» — «Партизан»: прогноз Егора Титова на товарищеский матч в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Партизан» на Кубке Матч Премьер.



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 мяча за 1.95.



«Спартак» действует по плану на этом турнире. Идёт ротация. По сравнению с матчем с «Ростовом» во встрече с «Локомотивом» вышли на поле все новые лица, за исключением одного человека. Тедеско наметил распорядок и его придерживается. Но при этом я допускаю, что в игре с «Партизаном» результат уже будет поставлен во главу угла. Наверняка хочется Тедеско выиграть турнир. Это придаст ему уверенности, он получит некий карт-бланш от болельщиков, ну и футболисты с энтузиазмом будут готовиться дальше.



Думаю, полуторный состав выйдет, он отыграет минут 60, потом пойдут замены. Но, возможно, кого-то заменят и в перерыве. Но в любом случае с первых минут сразу же не будет полностью нового состава. Какие-то связи нужно закреплять.



«Партизан» мне понравился в первом матче, но не во втором. Тошич красивый мяч забил. Ну и вообще в каждой игре «Партизан» пока забивал. Думаю, в этом плане ничего нового не будет. «Партизан» будет искать шансы впереди и находить их. Оборона спартаковцев не непроходимая, тем более изменения постоянно идут.



Ставить на результат я всё-таки не решусь, учитывая, что варианты состава могут быть различными. Но в то же время голы быть должны. И «Спартак» будет стремиться к победе в турнире, и «Партизан» захочет себя проявить в принципиальном матче для болельщиков. Поставлю на «больше 2,5 и обе забьют».



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