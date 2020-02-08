«Верона» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии 8 февраля

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Ювентус».



Ставка: «Верона» не проиграет за 2.55.



«Верона» сейчас в хорошем состоянии. Не проигрывает уже долго. Впечатляет её результат в прошлом туре, когда команда сыграла вничью с шикарным «Лацио».



«Ювентус», конечно, фаворит, поэтому все коэффициенты против него очень высокие. Думаю, этим можно воспользоваться. Конечно, есть Роналду, который забивает почти в каждом матче, поэтому в ставках на «Ювентус» я обычно беру голы Роналду или Дибалы, и, как правило, это срабатывает.



Но тут выездной матч, так что с голами «Ювентуса» будет сложновато. Тем более «Верона» играет, как правило, низовые матчи на своем поле. «Верона» находится вверху турнирной таблицы, у неё длинная беспроигрышная серия. А «Ювентус» не всегда блещет в выездных матчах, особенно удивил он недавно во встрече с «Наполи».



Поэтому вариант 1Х — хорошая тема для этого матча. Кстати, «Верона» в последние годы на своём поле оказывала «Ювентусу» хорошее сопротивление и сыграла последние два матча вничью».



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