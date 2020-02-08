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Валентина Шевченко — Кэтлин Чукагян. Прогноз «Чемпионата» на бой UFC 247

Валентина Шевченко — Кэтлин Чукагян. Прогноз «Чемпионата» на бой UFC 247
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой UFC 247 9 февраля в наилегчайшей весовой категории, в котором сразятся Валентина Шевченко (Киргизия) и Кэтлин Чукагян (США).

Прогноз: досрочная победа Шевченко за 2.35.

«Уроженка Бишкека по-прежнему великолепна в стойке и обладает полным набором умений: плотные удары любыми конечностями, внушительные скорость и резкость, классное чувство дистанции, активная работа локтями и коленями, порядок в клинче.

Вместе с тем она постепенно подтянула защиту от тейкдаунов, и теперь перевести её в партер практически невозможно. Впрочем, Чукагян вряд ли будет это делать — она тоже базовый боксёр и предпочитает стойку. Только разница в ударной технике кажется заметной.

Американка старается действовать от обороны, её вязкая манера ведения боя способна доставить фавориту определённые неприятности. Кроме того, Шевченко немного уступает в габаритах, так что начало боя наверняка получится непростым. А дальше Валентина, скорее всего, приспособится к сопернице и постепенно будет наращивать преимущество.

Сомневаться в победе Пули не приходится, но букмекеры дают на этот вариант смешной коэффициент — 1.10. Если он не устраивает, придётся рисковать. Выбрал бы между досрочной победой Шевченко за 2.35 (скорее всего, в поздних раундах) и победой Шевченко единогласным решением судей за 2.49».

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Американка хороша в стойке, но Шевченко — это другой уровень.
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