Валентина Шевченко — Кэтлин Чукагян. Прогноз «Чемпионата» на бой UFC 247

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой UFC 247 9 февраля в наилегчайшей весовой категории, в котором сразятся Валентина Шевченко (Киргизия) и Кэтлин Чукагян (США).

Прогноз: досрочная победа Шевченко за 2.35.

«Уроженка Бишкека по-прежнему великолепна в стойке и обладает полным набором умений: плотные удары любыми конечностями, внушительные скорость и резкость, классное чувство дистанции, активная работа локтями и коленями, порядок в клинче.



Вместе с тем она постепенно подтянула защиту от тейкдаунов, и теперь перевести её в партер практически невозможно. Впрочем, Чукагян вряд ли будет это делать — она тоже базовый боксёр и предпочитает стойку. Только разница в ударной технике кажется заметной.



Американка старается действовать от обороны, её вязкая манера ведения боя способна доставить фавориту определённые неприятности. Кроме того, Шевченко немного уступает в габаритах, так что начало боя наверняка получится непростым. А дальше Валентина, скорее всего, приспособится к сопернице и постепенно будет наращивать преимущество.



Сомневаться в победе Пули не приходится, но букмекеры дают на этот вариант смешной коэффициент — 1.10. Если он не устраивает, придётся рисковать. Выбрал бы между досрочной победой Шевченко за 2.35 (скорее всего, в поздних раундах) и победой Шевченко единогласным решением судей за 2.49».