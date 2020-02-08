«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Боруссии» за 2.17.
«Матч Бундеслиги, который вызывает большой интерес, особенно в плане оценки настоящих возможностей «Боруссии». Вылет из Кубка Германии, конечно, стал большим разочарованием. Понятно, что тренер не может пока на сто процентов разобраться с новичком команды Эрлингом Холандом. В игре против уступающего в классе соперника, а именно таким был «Вердер», Фавр почему-то решил не использовать норвежца с первых минут.
Сейчас «Боруссия» потеряла Марко Ройса. И это дополнительный аргумент в плане интереса к её игре и понимания того, силой какого масштаба она является.
«Байер» — команда достаточно предсказуемая. Редко она что-то меняет в своём футболе. Леверкузен будет пытаться контролировать мяч.
Хороший коэффициент предлагается на чистую победу «Боруссии», учитывая, что она играет на выезде. Но всё-таки по людям, по их уверенности в собственных силах Дортмунд соперника превосходит. Даже без Ройса гости должны побеждать. 2.17 — отличный коэффициент».
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