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«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» за 2.17.

«Матч Бундеслиги, который вызывает большой интерес, особенно в плане оценки настоящих возможностей «Боруссии». Вылет из Кубка Германии, конечно, стал большим разочарованием. Понятно, что тренер не может пока на сто процентов разобраться с новичком команды Эрлингом Холандом. В игре против уступающего в классе соперника, а именно таким был «Вердер», Фавр почему-то решил не использовать норвежца с первых минут.

Сейчас «Боруссия» потеряла Марко Ройса. И это дополнительный аргумент в плане интереса к её игре и понимания того, силой какого масштаба она является.

«Байер» — команда достаточно предсказуемая. Редко она что-то меняет в своём футболе. Леверкузен будет пытаться контролировать мяч.

Хороший коэффициент предлагается на чистую победу «Боруссии», учитывая, что она играет на выезде. Но всё-таки по людям, по их уверенности в собственных силах Дортмунд соперника превосходит. Даже без Ройса гости должны побеждать. 2.17 — отличный коэффициент».

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