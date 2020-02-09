«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч товарищеского турнира в Дохе
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.05, обе забьют за 1.75, тотал больше 2.5 мяча за 1.80.
«Локо» играет практически одним и тем же составом и так готовится к сезону. Если в первом матче команды хватило на 50 минут, то во второй игре — на 75 минут. Команда набирает форму. Она в лучших кондициях находится, чем «Ростов». «Ростов» играет двумя составами, а они неравноценные, поэтому «Локомотив» будет более слаженным и выиграет. Но не всухую».
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