«Осасуна» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 23-го тура испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Осасуна» — «Реал Мадрид».



Ставка: ничья за 4.45, обе забьют за 1.80.



«Это очень важная игра для «Реала», который на данный момент занимает первое место в Ла Лиге. Мадридцы опережают «Барсу» на три очка. Эта игра особенно важна ещё и тем, что матч в Кубке Испании был проигран. Ситуация в команде не очень хорошая, так как Кубок Испании был очень важен для «Реала».



«Осасуне» важно показать результат. Для команды главное — остаться в Примере на следующий сезон. «Осасуна» хорошо играет дома, всегда концентрируется на матчах, имеет большую мотивацию. В гостях «Осасуна» играет очень слабо.



Если «Реал» будет плохо сконцентрирован, не сможет наладить атмосферу внутри коллектива, то «Реалу» будет сложно против «Осасуны». У «Осасуны» тоже есть проблемы, так как лучший бомбардир, нападающий и лидер команды получил травму. Но «Осасуна» в свою очередь может быть опасна в игре со стандартов.



Игра будет интересная, будет много эмоций. Думаю, что матч завершится вничью и команды обменяются голами».



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