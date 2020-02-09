«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч товарищеского турнира в Дохе

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.55.
«Последний матч турнира, но, возможно, он уже ничего не будет решать, если «Спартак» ранее победит в своей встрече. Но если «Спартак» не выиграет, то шансы сохранятся как минимум у «Локомотива», а, возможно, и у «Ростова».
Здесь очень сложно кому-то отдать предпочтение. Понятно, что у «Локомотива» обойма более мощная. В целом, наверное, и класс футболистов повыше, чем у «Ростова». Но команда Карпина приучила нас к тому, что она полна сюрпризов и может обыграть кого угодно у нас в чемпионате.
Вполне может так получиться, что матч уже не будет решать судьбу победы в турнире и команды не будут выкладываться на полную, сыграют вничью. Не исключаю, что и при обоюдном желании победить может быть ничейный исход. Почему нет? У «Ростова» есть классные исполнители, способные вскрыть оборону «Локо». Они это демонстрировали в чемпионате.
Раз уж серия пенальти у нас здесь в каждом туре, предположу, что случится и ещё одна».
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