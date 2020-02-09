«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед».



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 2.25 победа «Сити» всухую за 1.80.



«Горожане» в этом сезоне играют ниже ожиданий, ниже возможного. В этом году они лишь в одном матче забили больше двух мячей, а «Вест Хэм» — соперник не из самых лёгких. Исходя из этого, исходя из той линии, которую дает ФОНБЕТ, я предлагаю сделать ставку на то, что матч будет низовым. Здесь хороший коэффициент в сравнении с другими вариантами — 2.25.



Я бы ещё поставил на то, что только «Манчестер Сити» забьёт. Здесь коэффициент 1.80. Мне кажется, что эта ставка тоже должна получиться верной. Сомнений в победе «Сити» быть не должно, вопрос только в том, насколько уверенно. Можно при желании поставить на гол Агуэро, который сейчас в превосходной форме, но это на ваш выбор, потому что эта ставка более рискованная».