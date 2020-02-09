«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «РБ Лейпциг».
Ставка: «Бавария» забьёт в каждом тайме за 1.72.
«Можно сказать, что «Бавария» триумфально шествует по всем турнирам. Многовато пропустили от «Хоффенхайма» в Кубке Германии, но если смотреть на счет 4:3, то надо понимать, что два мяча «Бавария» пропустила, когда счет был 4:1. Судьба матча была решена.
«Лейпциг» — один из немногих серьёзных конкурентов «Баварии» в борьбе за чемпионство. Наверное, их всего два — «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. Думаю, что для «Баварии» важно в домашней игре подтвердить свой статус, утвердить его и дать понять сопернику, что она не отвалится в этой гонке, она не пропустит «Лейпциг» на первое место. К тому же скоро Лига чемпионов. Форму набрали хорошую, поэтому надо и продолжать в том же духе.
Из всего многообразия ставок я хочу выбрать вариант «Бавария» забьёт в каждом из таймов за 1,72». Искать что-то другое практически невозможно. Победа «Баварии» стоит слишком дёшево, а гол Левандовски — вообще смехотворно. Возможности мюнхенцев соответствуют тому, чтобы забить в каждом из таймов».
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