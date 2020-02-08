ФОНБЕТ назвал суммы крупнейших выигрышей по ставкам на чемпионство «Ливерпуля» и «ПСЖ»

Букмекерская компания ФОНБЕТ досрочно выплатила выигрыши по всем ставкам на чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ и «ПСЖ» в Лиге 1 в сезоне-2019/2020. Общее количество выплаченных выигрышей превышает 7 тысяч ставок: на чемпионство «Ливерпуля» рассчитали выигрышем более 5 тысяч ставок, а на чемпионство «ПСЖ» — более 2 тысяч.



Клиенты ФОНБЕТ уже получили все деньги, сообщил представитель букмекерской компании. Ставки на чемпионство «Ливерпуля» и «ПСЖ» больше не принимаются.



Самая крупная выплата по ставке на чемпионство «Ливерпуля» составила 395,5 тыс. рублей. Клиент ФОНБЕТ в декабре поставил 350 тыс рублей с коэффициентом 1.13.

В АПЛ «Ливерпуль» за 25 туров набрал 73 очка. «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» отстают от команды Юргена Клоппа на 22 и 24 балла соответственно. За оставшиеся 13 туров в АПЛ красным достаточно набрать 18 очков, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Самая крупная выплата по ставке на чемпионство «ПСЖ» составила 300,3 тыс рублей. Клиент ФОНБЕТ в августе собрал экспресс с коэффициентом 2.73, в котором один из выборов сделал на чемпионство «ПСЖ» за 1.13.

Во французской Лиге 1 «ПСЖ» за 23 тура набрал 58 очков. «Марсель» и «Ренн» отстают от команды Томаса Тухеля соответственно на 12 и 18 баллов. За оставшиеся 15 туров в Лиге 1 парижанам достаточно набрать 34 очка, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Если «Ливерпуль» или «ПСЖ» уступят в чемпионской гонке на финише, то выплаченные ставки букмекер пересчитывать не будет. Зато дополнительные выплаты получат те, кто поставил на чемпионство победившей команды.