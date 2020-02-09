«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: ничья за 3.15.



«Баскское дерби. Обе команды порадовали своих болельщиков, удачно сыграв на неделе в Кубке Испании. Обе теперь сыграют в полуфинале. И у «Сосьедада», и у «Атлетика» есть отличные шансы сыграть в финале Кубка Испании в Севилье.



Мне кажется, что «Реал Сосьедад» оставил очень много эмоций и сил на «Сантьяго Бернабеу». С большим трудом и долей удачи удалось пройти «Реал Мадрид». Ведя со счётом 4:1, «Сосьедад» мог и не выиграть. В концовке пришлось пыжиться, отбиваться, но со своей задачей команда Иманола Альгуасиля справилась. Но, повторюсь, эмоций ушло много. А игра была в четверг. И здесь на третий день играть дерби, причём матч дневной. Силёнок может не хватить «Реалу Сосьедад».



То же самое касается и «Атлетика». Он тоже в последний месяц играет дважды в неделю. А не скажешь, что у Гаиски Гаритано широкая обойма.



«Атлетик» — одна из самых компромиссных команд лиги. При этом в баскском дерби давно не было ничьих. За последние восемь матчей всего один раз. И вполне реально, что именно сейчас, когда «Реал Сосьедад» оставил много сил оставил в игре с Мадридом, а «Атлетик» также отдал много эмоций во встрече с «Барселоной», может случиться ничья.



Рискну поставить на ничью на «Аноэте». Коэффициент отличный — 3,15. Можно было бы попробовать «ничья в первом тайме/ничья в матче» либо просто сыграть ничью в первом тайме почти за «двойку». Но основная ставка — ничья в матче. Пора бы баскам разделить очки».



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