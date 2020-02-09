«Осасуна» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Реал Мадрид» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.



«Хорошая игра ждёт мадридский «Реал» в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». «Реал» очень много пропустил от «Реала Сосьедад», а ему это несвойственно по нынешнему сезону. Команда в чемпионате очень мало пропускает. А тут в одной игре за тайм три от «Сосьедада», а всего четыре. Многовато. Зидан обязательно сделает определённые выводы по кубковой встрече и произведёт корректировки.



Как правило, если есть неудачный матч у «Реала», он правильно реагирует на следующий. «Осасуна» потеряла свою главную звезду, ведущего форварда Чими Авилу. Впрочем, и без этого «Осасуна» — команда неуступчивая, крепкая. Но «Реал», конечно, сильнее.



С учётом четырёх пропущенных мячей от «Сосьедада», с учётом того, что придётся играть через два дня на третий, вряд ли много голов приходится ждать в Памплоне. «Реал» должен чуть подкорректировать игру и исправить ошибки.



Думаю, «Реал» выиграет в не очень результативном матче. Мой прогноз — «победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча» за 1.8».



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