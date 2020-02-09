«Сельта» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Севилья» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Сельты» с нулевой форой в первом тайме за 2.26.



«Второй матч Фёдора Смолова в Ла Лиге. На сей раз первая домашняя игра — против «Севильи». Соперник непростой, как и тур назад, когда играли в гостях с «Валенсией». Но сейчас у «Сельты» такая ситуация в таблице, что любой соперник непростой. «Сельта» в зоне вылета. И, конечно, Смолов призван команде помочь. «Сельта» меньше всех забивает в чемпионате. Рассчитывать на одного Яго Аспаса было бы слишком наивно во второй части сезона. Нужен кто-то, кто помог бы. Надеемся, что у Фёдора все получится. Как знать, может быть, в этом матче он появится в старте, но, возможно, выйдет и на замену.



Есть определённая закономерность. «Севилья», кстати, тоже не лучшим образом выглядит: вылетела из Кубка Испании, не обыграла «Алавес» дома. Так вот, «Сельта» в шести матчах из последних семи не проигрывала «Севилье» в первых таймах. Была одна победа и пять ничейных исходов. Можно было бы попробовать сыграть ничью в первом тайме. Но можно пойти дальше и попробовать сыграть победу «Сельты» в первом тайме с форой (0). В случае ничьей будет расход. Просто когда за победу в первом тайме с форой (0) дают 2,26, можно попробовать. Тем более статистика подталкивает.



Можно было бы просто сыграть, что «Сельта» не проиграет в первом тайме, но дают всего 1,35. Это не так интересно. А вот с форой (0) за 2,26 — неплохо. За 3,5 дают гол Федора Смолова. Желаю ему удачи. Можно поставить небольшую сумму и поболеть».



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