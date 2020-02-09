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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Михаила Поленова на матч товарищеского турнира в Дохе

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Михаила Поленова на матч товарищеского турнира в Дохе
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: обе команды забьют и общий тотал матча больше 2.5 за 2.23.

«Мне кажется, нужно плясать от голов и тех и других. Обе команды забьют и общий тотал матча больше 2.5 голов — это мой вам совет на эту встречу. Логика довольно простая. Это предсезонный турнир, это сборы. Здесь команды что-то отрабатывают. Ни у кого нет Еврокубка, форсировать подготовку никто не будет. Это означает, что не исключены эксперименты, а вместе с ними и ошибки. Это приводит к голам.

Хочу отметить, что с большой долей вероятности нас ждёт открытый футбол в исполнении обоих соперников. У обеих команд отличный атакующий потенциал, который они уже продемонстрировали на текущем турнире. Думаю, что нас ждут голы с обеих сторон и верховой исход.

Поэтому я рекомендую следовать этой простой логике и в матче «Локомотив» — «Ростов» выбрать комбинированную ставку «обе команды забьют и общий тотал матча больше 2,5» с коэффициентом 2.23».

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