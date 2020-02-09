«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед».



Ставка: тотал первого тайма больше 1.5 голов за 1.72.



«На этих выходных многострадальный “Манчестер Сити” будет принимать “Вест Хэм”. Грядущий тур английской Премьер-лиги немного сместился по графику из-за Кубка Англии, но Гвардиола встретится с Мойесом в привычный для них игровой день — в воскресенье.



“Сити”, на мой взгляд, играл неплохо против “Тоттенхэма”, но не смог добиться победы. Более того, в двух матчах подряд “Сити” не может забить — ни “МЮ” в Кубке Англии, ни в ворота “Тоттенхэма” в чемпионате. Я думаю, что эта серия прервётся уже в первом тайме игры против “Вест Хэма”. Не может же фортуна скалить зубы “горожанам” так долго, учитывая, что моменты они всё-таки создают. Ещё бы, ведь все мы знаем о потрясающей линии атаки хозяев.



У Дэвида Мойеса нормальная команда, но ничего особенного в ней нет. Сверхнадёжно оборона не играет даже с приходом нового тренера. Но и без этого фактора понятно, что в Манчестер лондонцы приедут точно не за победой. Им предстоит встретиться с действующим чемпионом страны, пусть тот и находится сейчас не в лучших кондициях. Но когда-то надо начинать исправлять ситуацию, и мне кажется, что это произойдёт именно сейчас.



Так что я думаю, что мы увидим голы уже в первом тайме. “Сити” некуда деваться, им просто необходимо идти вперёд и забивать. Бояться своих гостей они не станут, а значит, давление со стороны хозяев мы увидим с первых минут. Кроме того, время играет в пользу “Вест Хэма”, так что это обязательно будет учтено Пепом Гвардиолой. Я ставлю на «тотал первого тайма больше 1.5 голов».