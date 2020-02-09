«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Германии 9 февраля

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (+1.5) за 1.84.



«В прошлом туре команды поменялись позициями в турнирной таблице. Теперь «Бавария» занимает первое место с 42 очками, «Лейпциг» с 41 очком — второе. Мюнхенцы спокойненько разобрались в гостях с «Майнцем» — 3:1, а «Лейпциг» играл с «Боруссией» из Менхенгладбаха — ничья 2:2. В первом круге команды сыграли вничью — 1:1.



После зимнего перерыва ситуация в лиге кардинально поменялась. «Бавария» громит своих соперников — 4:0, 3:0, 5:1. «Лейпциг» потерял очки: поражение от «Айнтрахта» — 0:2 и ничья с «Боруссией», о которой я уже сказал.



Атакующая мощь есть и у тех и у других. Это подчеркивается тем, что у лидера гонки бомбардиров Роберта Левандовски из «Баварии» 22 забитых мяча, а у главного форварда «Лейпцига» Вернера — 20. Здесь нужно ждать голы — «Бавария» дома в среднем забивает больше 3 мячей, «Лейпциг» в гостях в среднем забивает больше 2,5 голов.



У «Лейпцига» молодой тренер. И мы видим, что команда в лучших своих матчах просто летает, забивает, идёт дальше, не заботясь о своих воротах. Сейчас у «Баварии» можно отобрать очки. Отмечу, кстати, что в последних пяти личных встречах команды забивали не больше трех мячей. У нас большой выбор для прогнозов.



Исходя из сравнительного анализа сил двух команд я и сделаю свой прогноз. Ставлю на то, что «Лейпциг» не проиграет с разницей больше, чем в один мяч. То есть я беру победу гостей с форой (+1,5) с коэффициентом 1.84».