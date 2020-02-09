«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч немецкой Бундеслиги

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «Баварии» с форой (–1.5) за 1.99.
«Ещё несколько недель назад казалось, что в этом матче нет фаворита, но ситуация очень быстро поменялась. Если вспоминать ситуацию первого круга, то там «Бавария» должна была забивать два-три мяча, а может, и больше, но забила только один, пропустив глупый мяч с пенальти. Не уверен, что этот сценарий хоть как-то может повториться. И не только потому, что «Бавария» в этот раз играет дома.
Команда Флика набрала очень хороший ход, она много забивает, она выигрывает уверенно, и даже в кубковой игре с «Хоффенхаймом» в какой-то момент она вела с разницей в три мяча, но в конце расслабилась, и концовка получилась весёлой.
Мы понимаем, что, когда «Бавария» полностью мотивирована, с ней тяжело соперничать любому клубу. В Германии-то уж точно. Флик поставил игру, которая подходит баварцам. Мюнхенцы великолепно атакуют, прессингуют и создают огромное количество моментов. Забивают в каждой игре Левандовски, Мюллер.
«РБ Лейпциг» же неожиданно сдал с точки зрения и игры, и результата. С менхенгладбахской «Боруссией» «Лейпциг» откровенно отскочил. Если бы не удаление Плеа во втором тайме, то я не уверен, что «Лейпциг» сумел бы отыграться и взять очко.
«Лейпциг» совершает много одинаковых ошибок в обороне, что очень бесит Нагельсмана. Но времени на тренировки не так много, поэтому ошибки повторяются, повторяются и повторяются.
Мне кажется, что «Бавария» — очевидный фаворит. Мюнхен понимает, что есть прекрасный шанс оторваться от преследователя. «Бавария» будет предельно зла и мотивирована. Поставлю на уверенную победу «Баварии» с форой (–1.5). «РБ Лейпциг» — не конкурент для мюнхенцев в этом матче».
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