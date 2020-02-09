«Интер» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Италии 9 февраля

Футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Милан».



Ставка: победа «Интера» за 2.00.



«В предыдущем туре «Интер» на выезде одержал солидную победу над «Удинезе», Лукаку оформил дубль. Сейчас у «Интера» всё хорошо, он идёт вторым в турнирной таблице. «Милан» на прошлых выходных играл дома с «Вероной» — неожиданная ничья 1:1. Тем более что часть матча россонери играли в большинстве. «Милан» занимает место в середине таблицы — там всё очень плотненько.



«Интер» прервал серию из трёх ничьих. Конечно, усилением для нерадзурри стал трансфер Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма». Надо сказать, что такое звёздное усиление — это редкость в последнее время для итальянского чемпионата. По итогам первой половины сезона «Интер» лидировал, но затем случилась серия неудач, в результате которой «Ювентус» его обогнал. Отмечу, что аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес не сыграет в дерби из-за дисквалификации.



Надо сказать, что «Интер» забил во всех матчах сезона, кроме одного — домашней игры с «Ромой», которая закончилась нулевой ничьей. В домашних матчах у «Интера лучшая защита в лиге. Сильным ударом по претензиям «Интера» на чемпионство стали ничьи с «Лечче» и «Кальяри». Ибрагимович начинает играть важную роль в «Милане», даже несмотря на солидный возраст.



Заметил такую закономерность: если «Милан» проигрывает, то почти всегда с разницей не больше чем в один мяч. То есть бьются до конца парни Пиоли. Но бывают и исключения — в сентябре в матче первого круга «Милан» проиграл «Интеру» со счетом 0:2.



Ну и ещё один статистический аспект. В чемпионате Италии «Милан» не выигрывал у «Интера» с 2016 года. Мой прогноз на дерби — победа «Интера» с коэффициентом 2.00».



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«Интер» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович и Лукаку выйдут на первый план в дерби «Нерадзурри» сильнее, но с большой долей вероятности обойдутся без Самира Хандановича.