«Интер» — «Милан»: прогноз Дмитрия Шнякина на миланское дерби в чемпионате Италии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Милан».



Ставка: победа «Интера» за 2.00.



«Номинально «Интер» играет дома, но всё равно по факту есть преимущество в этом, ведь будет больше болельщиков «Интера», а они очень активны. Игровое преимущество, контроль мяча и прочее-прочее тоже будет за «Интером». Кстати, я предлагаю вам в качестве совета рассмотреть варианты в лайве с угловыми, ударами по воротам и разной статистикой.



Что касается моего прогноза, то я прогнозирую чистую победу «Интера». Эта команда гораздо более готовая, она создавалась весь этот сезон, в отличие от «Милана», в котором постоянные тренерские пертурбации. Пусть «Милан» и стабилизировался после нового года, пусть и появился Ибра, но по-прежнему лучшая оборона в Италии у «Интера», три мощных центральных защитника вряд ли дадут возможность развернуться Ибрагимовичу. Но замечу, что Ибра — это всегда что-то с чем-то, он может придумать гол на ровном месте.



У «Интера» возвращается Мартинес. Они в парочке с Лукаку очень хороши. Появились Янг и Эриксен, которые добавляют вариантов в середине поля. Эриксен может выйти на замену и в случае, если необходимо будет вскрывать оборону соперника, поможет команде.



Моё мнение: «Интер» гораздо лучше готов к такому большому матчу. Если «Милан» сейчас на дистанции и готов брать очки с не самыми выдающимися соперниками, то с «Интером», мне кажется, ему это вряд ли удастся. Моя ставка — чистая победа «Интера» с коэффициентом в районе двух».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Интер» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович и Лукаку выйдут на первый план в дерби «Нерадзурри» сильнее, но с большой долей вероятности обойдутся без Самира Хандановича.