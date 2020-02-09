Россия — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура 9 февраля

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Шведских хоккейных игр Россия — Чехия.



Ставка: победа Чехии за 2.85.



«В этом противостоянии, если смотреть на составы команд, фаворит — Чехия. У России молодая сборная, поэтому сложно рассчитывать на её победу. Этому составу российской команды не хватает международного опыта, и его нужно получать как раз в таких матчах. Считаю, что Чехия за счёт более высокого класса и мастерства одержит победу.



У чехов опытный состав, все игроки выступают в европейских чемпионатах, также есть игроки из КХЛ, которые знают, чего ожидать от россиян, и это поможет Чехии победить.



У России главная цель на этом турнире — проверить игроков и посмотреть, как они проявят себя в рядах национальной сборной. По итогам этих матчей тренерский штаб уже будет понимать, на какого можно рассчитывать в дальнейшем. Сейчас даже не так важен результат, как тот момент, чтобы молодёжь набралась опыта.



От этой игры не жду много заброшенных шайб. Команды сыграют аккуратно, потому что в целом эта игра может повлиять на ситуацию в этом сезоне Евротура».

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