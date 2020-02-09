Россия — Чехия: прогноз «Чемпионата» на матч Еврохоккейтура 9 февраля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Шведских хоккейных игр Россия — Чехия.
Ставка: ИТМ 2.5 шайбы сборной России за 1.90.
«По итогу получается нечто противоречивое и оставляющее крайне неприятное послевкусие. Это совсем не тот случай, когда хоккей в целом неплохой, но не хватает хладнокровия, везения и сыгранности. Сборная России действительно смотрелась гораздо хуже оппонентов в двух стартовых матчах, так ничего и не придумав в атаке. Спецбригады могли бы сгладить эффект, однако даже большинство выглядело сырым.
И вот теперь предстоит играть с чехами, которые своё дело знают. На Шведских играх они успели уступить хозяевам в равной борьбе (1:2, решающий гол случился на 56-й минуте), а затем дожать Финляндию (3:1). Защита в порядке, Доминик Фурх выручает, меньшинство хорошее.
Для Милоша Ржиги любая встреча со сборной России по умолчанию принципиальна, да и закончить этап лидером Евротура лишним не будет. Вдобавок ко всему чехи провели предыдущий поединок на четыре часа раньше. Вроде бы разница минимальна, но ведь играть придётся второй день подряд. У россиян на восстановление и подготовку вообще будет около 17 часов.
Раз так, логичнее играть от номинальных гостей, благо линия букмекеров позволяет. Даже победа сборной Чехии с нулевой форой идёт за симпатичную «двойку». Сборная России не забивала на Шведских играх на протяжении пяти с лишним периодов, а чехи здорово выглядят в обороне. Возьмём ИТМ 2.5 шайбы россиян за 1.90».
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