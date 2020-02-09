«Оскар-2020»: когда будет трансляция церемонии вручения, прогнозы букмекеров

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдёт 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде. Видеотрансляцию в прямом эфире эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало — в 4:00 мск 10 февраля. Букмекеры принимают ставки на лауреатов премии 2020 года.



По оценке аналитиков, фаворит «Оскара-2020» — фильм «1917», лента о двух солдатах, получивших практически невыполнимое задание в ходе Первой мировой войны. Поставить на победу этой картины в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.37. Это примерно 51% вероятности.



К фаворитам аналитики относят также южнокорейский фильм «Паразиты» (коэффициент 3.60, 21% вероятности) и ленту Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (4.70, 15%). Кроме того, в числе номинантов — психологический триллер «Джокер» (11.00, 6%), драма Мартина Скорсезе «Ирландец» (25.00, 2.2%), трагикомедия «Брачная история» (25.00, 2.2%), ленты «Кролик Джоджо» (40.00, 1.4%), «Форд против Феррари» (100.00, 0.6%) и исторический фильм «Маленькие женщины» (100.00, 0.6%).



Смотрите бесплатно прямую трансляцию «Оскара»-2020 — только в онлайн-кинотеатре Okko!