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«Оскар-2020»: кто станет победителем в номинации «Лучший режиссёр», прогнозы букмекеров

«Оскар-2020»: кто станет победителем в номинации «Лучший режиссёр», прогнозы букмекеров
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92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдёт 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде. Видеотрансляцию в прямом эфире эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало — 10 февраля в 4:00 мск. Букмекеры принимают ставки на лауреатов премии в 2020 году.

Фаворит, по оценке аналитиков, — Сэм Мендес («1917»). Сделать ставку на его победу можно за 1.20 (80% вероятности). Поражение Мендеса котируется с коэффициентом 4.00, что означает шансы в 20%.

Драма «1917» — первая лента Сэма Мендеса, которую режиссёр снял по собственному сценарию. Основой для картины стали рассказы его деда по отцовской линии — ветерана Первой мировой войны Альфреда Мендеса.

Помимо создателя «1917» на награду в этой номинации претендуют:

  • Пон Джун Хо («Паразиты») — 3.80;
  • Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде») — 7.00;
  • Мартин Скорсезе («Ирландец») — 15.00;
  • Тодд Филлипс («Джокер») — 35.00.

Смотрите бесплатно прямую трансляцию «Оскара»-2020 — только в онлайн-кинотеатре Okko!

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