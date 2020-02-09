«Оскар-2020»: кто станет победителем в номинации «Лучший режиссёр», прогнозы букмекеров

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдёт 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде. Видеотрансляцию в прямом эфире эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало — 10 февраля в 4:00 мск. Букмекеры принимают ставки на лауреатов премии в 2020 году.



Фаворит, по оценке аналитиков, — Сэм Мендес («1917»). Сделать ставку на его победу можно за 1.20 (80% вероятности). Поражение Мендеса котируется с коэффициентом 4.00, что означает шансы в 20%.



Драма «1917» — первая лента Сэма Мендеса, которую режиссёр снял по собственному сценарию. Основой для картины стали рассказы его деда по отцовской линии — ветерана Первой мировой войны Альфреда Мендеса.



Помимо создателя «1917» на награду в этой номинации претендуют:

Пон Джун Хо («Паразиты») — 3.80;

Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде») — 7.00;

Мартин Скорсезе («Ирландец») — 15.00;

Тодд Филлипс («Джокер») — 35.00.

Смотрите бесплатно прямую трансляцию «Оскара»-2020 — только в онлайн-кинотеатре Okko!