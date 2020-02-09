«Оскар»-2020: прогноз Дениса Катаева на победителя номинации «Лучший режиссёр»

Ведущий телеканала «Дождь» Денис Катаев дал прогноз на победителя номинации «Лучший режиссёр» на церемонии вручения премии «Оскар»-2020. Церемония пройдёт 9 февраля. В России церемонию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Окко.
Ставка: победа Мартина Скорсезе за 15.00.
«Мартин Скорсезе ярко и доходчиво всем доказал, что старикам здесь самое место. Самый «олдскульный» проект из всех смотрится дико современно и актуально на фоне остальных фигурантов списка. Скорсезе удалось «оживить» гангстерские образы Роберта де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино и вписать их в новую историю кинематографа, а именно — дать им новую диджитал-жизнь на платформе Netflix. И грим здесь ни при чём, просто «Ирландец» — это ювелирно сделанный киношедевр, каких уже не делают. С такой любовью к кинематографу давно в наши дни не подходили. Поэтому три с половиной часа все смотрят как миленькие, некоторые даже не отвлекаясь на чай и туалет».
Смотрите бесплатно прямую трансляцию «Оскара»-2020 — только в онлайн-кинотеатре Okko!
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