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Проигрываешь на верняках? Научись ставкам в Академии «Чемпионата»

Проигрываешь на верняках? Научись ставкам в Академии «Чемпионата»
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В академии ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты, набираешь очки опыта и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Ты узнаешь, какая статистика самая важная, на что обращать внимание перед матчем и когда лучше ставить на аутсайдера.

Преподаватели Академии ставок:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу,
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер,
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»,
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»,
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок,
  • Олег Клепиков, нейропсихолог,
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно!

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