Проигрываешь на верняках? Научись ставкам в Академии «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В академии ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты, набираешь очки опыта и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Ты узнаешь, какая статистика самая важная, на что обращать внимание перед матчем и когда лучше ставить на аутсайдера.
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу,
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер,
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»,
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»,
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок,
- Олег Клепиков, нейропсихолог,
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
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