Проигрываешь на верняках? Научись ставкам в Академии «Чемпионата»

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В академии ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты, набираешь очки опыта и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Ты узнаешь, какая статистика самая важная, на что обращать внимание перед матчем и когда лучше ставить на аутсайдера.

Преподаватели Академии ставок:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу,

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер,

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»,

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка»,

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок,

Олег Клепиков, нейропсихолог,

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

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