Эксперты: игроки НХЛ скорее поедут на Олимпиаду-2022

Минувшие выходные прошли под знаком новостей о возможном участии игроков НХЛ и Олимпийских играх—2022, которые пройдут в Пекине. Сначала авторитетный заокеанский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что переговоры между МОК и НХЛ продвинулись, поэтому вероятность того, что на ОИ-2022 удастся собрать всех сильнейших, значительно возросла.



Позднее слова Фридмана опроверг глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. По оценке букмекеров, шансы звёзд НХЛ поехать в Пекин достаточно неплохие. Сделать ставку на то, что игроки лиги примут участие в Олимпиаде-2022, можно с коэффициентом 1.70. Это примерно 54% вероятности. Сделать ставку на то, что, как и на Олимпиаде-2018, в Пекине не будет представителей НХЛ, можно за 2.03 (46%).



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