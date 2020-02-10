Эксперты: у сборной России по биатлону будут медали на ЧМ-2020

13 февраля в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. Сборная России подходит к нему с антирекордной безмедальной серией из 26 гонок. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли россиянам выиграть хотя бы одну медаль на предстоящем мировом форуме.
Сделать ставку на то, что у России по итогам ЧМ-2020 будет хотя бы одна медаль, можно с коэффициентом 1.60. Это соответствует вероятности 53%. Поставить на то, что Россия не сможет выиграть ни одной медали на чемпионате мира—2020, можно за 2.20 (47%).
Принимаются ставки и на то, будет ли у россиян хотя бы одна золотая медаль. Поставить на то, что хотя бы одна гонка окажется триумфальной для наших биатлонистов, можно с коэффициентом 5.50 (17%). Сделать ставку на то, что золотых медалей с ЧМ-2020 сборная России не привезёт, можно за 1.11 (83%).
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