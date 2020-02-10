«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Коламбус» — «Тампа-Бэй».



Ставка: ТМ 6 за 1.80.



«Коламбус» набрал 69 очков в 56 матчах и занимает третье место в Столичном дивизионе. Это большая сенсация, что скромная команда, растеряв летом почти всех своих звёзд, смогла так перестроиться. Но фишка в том, что главный тренер Джон Торторелла смог грамотно выстроить оборону. Теперь «Коламбус» пропускает меньше всех в лиге (137 голов). И там жжёт напалмом вратарь Элвис Мерзликинс. Если считать с 31 декабря, он одержал 12 побед в 15 матчах, причём сделал четыре «сухаря». Это серьёзная заявка даже на то, чтобы взять «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги. И ворота такого голкипера в гостях должна взломать «Тампа».



«Колорадо» в последнем матче, обыграв «Коламбус» (2:1), показал, как это делается. Там «Блю Джекетс» вели 1:0 к 52-й минуте, но пропустили два гола. Но в целом их система игры не подвергается сомнению.



А что «Тампа»? Шесть побед подряд. Что дома, что в гостях – «Лайтнинг» без разницы, где играть. Второе место в Атлантическом дивизионе (75 очков), причём «Тампа» претендует на лидерство во всей лиге.



1.80 – тотал меньше (6) в основное время. Пожалуй, пойдём так. «Коламбус» дома должен упереться рогом, и я не жду, что матч получится слишком результативным. Если шесть шайб, это возврат денег.



Да и вообще «Коламбус» в 10 последних матчах аж восемь раз уходил ниже (6) в основное время. То есть такая тенденция налицо. И против «Тампы», понятное дело, никто не полетит в атаку. Жду, что матч получится закрытым», — сказал Лысенков.



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