«Даллас» — «Юта»: прогноз Дмитрия Донского на игру НБА

Комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола на канале Viasat Sport Дмитрий Донской дал прогноз на матч «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» в регулярном чемпионате НБА.



Ставка: победа «Юты» минимум в 5 очков за 2.45.



«Возвращение латвийского легионера Кристапса Порзингиса должно состояться в ближайшем матче его «Даллас Маверикс». В то время, пока отсутствует лидер Лука Дончич, возвращение второго лидера должно прийтись кстати. В гости к «Маверикс» приезжает «Юта Джаз», которая накануне выиграла у «Хьюстона» на последнем броске, одержав весьма эмоциональную победу (114:113).



Без Дончича техасская команда играет не слишком стабильно (3-3). Достаточно сказать, что тренер «Далласа» Рик Карлайл четыре раза менял стартовую пятерку, что не свидетельствует о стабильности. Между тем «Джаз» выиграли второй раз кряду после серии из пяти неудач. Впрочем, надо отметить, что основные игроки не слишком здорово себя показывали, работая с весьма слабым процентом. В этой связи как нельзя кстати пришелся выход со скамьи Джордана Кларксона, который сделал для команды 30 очков. Это означает, что остается вопрос и по Бояну Богдановичу, у которого с «Хьюстоном» было всего 8 очков (2/7), а также по Доновану Митчеллу, который набрал 24, но с игры бросал плохо (9/23).



Главная дуэль предстоящего матча — это, конечно, противостояние Порзингиса и Руди Гобера. Гобер, судя по всему, должен работать против латвийского легионера как непосредственно под кольцом, так и на «лоу-пост» дистанциях. Защите «Джаз» удалось сдержать «Даллас» и с Порзингисом, и с Дончичем, выиграв на своем паркете (112:107). Тогда Порзингис набрал всего 15 очков, а Дончич — 25, но бросил издали лишь 2/10.



Думаю, что и в предстоящем матче «Юта» будет контролировать трехочковый бросок «Маверикс». Кроме того, Гоберу вновь придется показывать мастерство в защите трехсекундной. Единственное, что не делает «Юту» столь явным фаворитом матча, – игра на следующий день после предыдущей. Пусть это и происходит в одном штате, какое-то время на дорогу было потрачено. Однако спрогнозирую победу «джазменов», которые должны выигрывать с форой (-4,5) очка», — сказал Донской.



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