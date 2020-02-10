Клиент БК выиграл ставку с коэффициентом 5416.80, собрав экспресс из шести ничьих в НХЛ

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 20 рублей на шесть матчей национальной хоккейной лиги, которые прошли 5 февраля.

Игрок выбрал ничью в основное время в каждом из следующих поединков:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Даллас Старз» за коэффициент 4.10.

«Нью-Джерис Дэвилз» — «Монреаль Канадиенс» за коэффициент 4.10.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз» за коэффициент 4.15.

«Оттава Сенаторз» — «Анахайм Дакс» за коэффициент 4.35.

«Виннипег Джетс» — «Нэшвилл Предаторз» за коэффициент 4.20.

«Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс» за коэффициент 4.25.

Общий коэффициент экспресса составил 5416.80. В каждом из шести матчей в основное время была зафиксирована ничья.

Заключив пари на сумму 20 рублей, клиент БК получил 108 336 рублей.

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