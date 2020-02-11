«Нефтехимик» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.45.



«За два предыдущих сезона в противостояниях «Нефтехимика» и «Локомотива» сложилась интересная тенденция, когда побеждали исключительно гости. Но в единственном матче текущего сезона ярославцы этот тренд сломали, одержав весьма лихую и уверенную домашнюю победу со счётом 6:3.



Для «Нефтехимика» сезон завершается в феврале, и теперь это уже видно всем. Ещё не так давно «маленькие татары» находились на девятом месте, а отставание от зоны плей-офф было минимальным. Теперь над нижнекамцами весь Дальний Восток в лице «Адмирала» и «Амура», а расстояние в пять очков от зоны плей-офф видится практически непреодолимым препятствием, поскольку играет «Нефтехимик» тяжело и побеждает отнюдь не с той частотой, с которой это необходимо делать для попадания в плей-офф.



Думается, что нынешний «Локомотив», который штормило весь сезон, но к его концу он разогнался-разбежался, для нынешнего «Нефтехимика» представляет собой нерешаемую задачу. Ярославцы объективно сильнее нижнекамцев в каждой линии, и каких-то скрытых козырей у хозяев не видно.



Поэтому есть смысл предположить не простую, но в то же время и не слишком сложную гостевую победу «Локомотива». Пусть и с небольшим счётом, максимум в пару шайб, зато в основное время», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.