«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ. Бонус до 10 000 рублей на ставку

В матче регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля «Авангард» сыграет с «Ак Барсом». Встреча начнётся в 19:30 мск.



Прогноз «Чемпионата»: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.90.



«Авангард» выдал потрясающий отрезок в январе, одержав 11 побед из 12 возможных. Но заданного темпа не выдержал, потерпев прямо перед перерывом три поражения подряд от крепких соперников. 0:1 ОТ со СКА, 3:4 с «Барысом» и 1:2 ОТ с «Металлургом».



А вот подопечные Дмитрия Квартальнова набрали крейсерский ход и уже очень давно не допускали осечек. После паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ они вообще не теряли очков. Семь побед в семи поединках, причём шесть из них — в основное время. Только «Салавату Юлаеву» удалось дожить до овертайма (3:2 Б).



Пять предыдущих очных встреч в регулярных чемпионатах завершались в пользу хозяев льда. А в основное время домашний клуб не проигрывал аж с января 2016 года, то есть на протяжении восьми поединков. Командами тогда руководили Зинэтула Билялетдинов и Евгений Корноухов.



Игнорировать такую статистику нельзя, но и ставить против нынешнего «Ак Барса» невероятно трудно. Казанцы разобрались с ротацией, а глубина «скамейки» позволяет не перегружать хоккеистов. В атаке может что-то не получаться, но ниже своего уровня в обороне команда опускается по большим праздникам.



На наш взгляд, зрителей ожидает матч уровня плей-офф по качеству хоккея и накалу страстей. Игра пойдёт на три результата, а потому сыграем от аутсайдера. Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы идёт за 1.90, а Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.26. Вполне недурно. Поставьте на это и получите до 10 000 рублей!



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«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз: казанцы продолжат путь к первому месту на Востоке В пяти предыдущих очных встречах побеждал хозяин льда, но ставить против такого «Ак Барса» трудно.