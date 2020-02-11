ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Торпедо».



Ставка: победа ЦСКА минимум в 3 шайбы за 2.35.



«Перед паузой на Евротур нижегородцы дома запинали безответную «Северсталь» и, громко выдохнув, перебрались с восьмого места в Западной конференции на седьмое. Организовав себе прокладку от как бы рвущегося в плей-офф «Сочи» в лице «Витязя», который, похоже, наконец-то вернулся в привычное для себя состояние. Стремиться «автозаводцам», право слово, некуда: наверху в шести очках «Локомотив», который фиг догонишь, внизу в тех же самых шести очках «Сочи», который фиг догонит. Если, конечно, совсем не бросать играть. Концовка регулярного сезона у «Торпедо», конечно, не слишком весёлая: там и СКА два раза, и «Спартак», и те же «Сочи» с «Йокеритом». Но где-нибудь волжане очки зацепят, так что могут пока сильно не париться.



В том числе и в Москве, против лидера «всея КХЛ». Понятно, что пятеро «армейцев» будут прямо с самолёта из Швеции, но это слишком мало для того, чтобы «Торпедо» могло в грядущем рассчитывать на что-то большее, нежели просто получить по шее и с гордым видом вернуться домой для последующего получения люлей от СКА.



Статистика личных встреч подсказывает, что на одну победу «Торпедо» приходится две с половиной победы ЦСКА. А одну победу нижегородцы в нынешнем сезоне уже одержали, то есть лимит практически выбрали.



И что тут думать? ЦСКА победит, причём достаточно убедительно. Не только в основное время, но и с разницей в три-четыре шайбы», — сказал Лебедев.



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