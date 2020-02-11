«Спартак» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Металлург».



Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.75.



«Я видел, как «Спартак» играл против СКА в прошлом матче, и думаю, что с такой игрой он сможет дома выиграть у «Металлурга». Магнитогорск разочаровывает как в последних матчах, так и в целом в этом сезоне. Я ждал от него улучшений результатов после Нового года, но «Металлург» по-прежнему играет нестабильно. Дома он ещё набирает очки, но в гостях это удаётся делать реже, поэтому в этой встрече я ставлю на «Спартак».



Конечно, «Спартак» не смог забросить ни одной шайбы в ворота московского «Динамо» и СКА, но это очень хорошие команды, которые здорово играют в обороне. «Металлург» на таком уровне сыграть не сможет, у него уровень ниже, чем у лидеров чемпионата. Сейчас у Магнитогорска главная задача — это попадание в плей-офф.



Между собой «Спартак» и «Металлург» играют результативно. Думаю, что и сейчас команды смогут забросить больше пяти шайб. «Металлург» хоть и сыграет от обороны, но ему нужны голы, и он сможет проявить себя в атаке. «Спартак» в свою очередь перед своими болельщиками хочет победить и показать яркий результативный хоккей. Поставлю на победу «Спартака» в матче, потому что «Металлургу» сейчас нужны очки, и он отдаст все силы, чтобы заработать хотя бы одно», — сказал Вуйтек.



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