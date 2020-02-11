«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.75.



«Можно, конечно, пафосно говорить, что «Авангард», дескать, продолжает борьбу с «Ак Барсом» за лидерство в Восточной конференции. Но на самом деле «Авангард» борьбу эту проиграл. Потому что проиграл три последних матча, в то время как «большие татары» идут по сезону с крейсерской скоростью и у них на текущий момент имеется действующая серия из семи побед. То есть, на первый взгляд, интервал между соперниками-лидерами не такой уж и большой – всего-то 4 очка. Но при этом догоняющий «Авангард» сыграл на два матча больше, плюс тут куда важнее не количество матчей, а динамика движения по чемпионату, а она у казанцев куда как лучше.



«Авангард» имел в этом сезоне отличный момент, чтобы отбить у «барсов» лидерство в конференции, шансов на это было предостаточно, поскольку татарстанцев в тот момент заметно лихорадило. Но момент был упущен, а больше «Ак Барс» шансов не давал, и, скорее всего, уже и не даст.



О чём нам говорит статистика личных встреч? Соперники в текущем сезоне, словно сговорившись, обменялись вкусными домашними победами со счётом 3:0. Вырисовывается ли при этом тенденция хозяйского преимущества? Вполне возможно, если не учитывать прошлогодний плей-офф. Тогда у нас в наличии пять подряд хозяйских побед. Следует ли эту тенденцию брать за основу? А вот это не кажется очевидным – мне, по крайней мере. Просто «большие татары» нынче хороши, как никогда в этом сезоне, накатывают на плей-офф мощно, вряд ли успеют за неделю с небольшим похоронить свой игровой тонус.



Поэтому мне видится упорный и весьма низовой матч, в котором гости победят с минимальным счётом, но одновременно и в основное время», — сказал Лебедев.



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