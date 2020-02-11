«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 2.05.



«Несмотря на то что «Адмирал» потерпел три поражения в четырех последних матчах, именно он продолжает оставаться главным номинантом на зону плей-офф, занимая девятое место. И даже спурт «Амура» не позволил хабаровчанам обойти своего ближайшего географического соседа, хотя, конечно, позволил приблизиться к приморцам вплотную.



Более того, «Адмирал» весьма достойно и прилично играет конкретно с «Салаватом». В их микродуэли уфимцы, безусловно, имеют преимущество, но не такое уж и великое. Но есть нюанс, который не позволяет взглянуть на владивостокцев как на потенциальных захватчиков хотя бы одного очка в Уфе.



Дело в том, что как раз в Уфе «Адмирал» играет из рук вон плохо. И практически все свои очки в противостоянии с юлаевцами набирает дома. В шести последних «междусобойчиках», состоявшихся в столице солнечной Башкирии, приморцы победили лишь один раз.



Думается, эту статистку и следует взять за основу. И предположить домашнюю победу «Салавата», не слишком большую, поскольку «Салават» дома скромничает, зато в основное время. Что-то вроде 3:1 или 4:2», — сказал Лебедев.



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