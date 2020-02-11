Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 2.05.

«Несмотря на то что «Адмирал» потерпел три поражения в четырех последних матчах, именно он продолжает оставаться главным номинантом на зону плей-офф, занимая девятое место. И даже спурт «Амура» не позволил хабаровчанам обойти своего ближайшего географического соседа, хотя, конечно, позволил приблизиться к приморцам вплотную.

Более того, «Адмирал» весьма достойно и прилично играет конкретно с «Салаватом». В их микродуэли уфимцы, безусловно, имеют преимущество, но не такое уж и великое. Но есть нюанс, который не позволяет взглянуть на владивостокцев как на потенциальных захватчиков хотя бы одного очка в Уфе.

Дело в том, что как раз в Уфе «Адмирал» играет из рук вон плохо. И практически все свои очки в противостоянии с юлаевцами набирает дома. В шести последних «междусобойчиках», состоявшихся в столице солнечной Башкирии, приморцы победили лишь один раз.

Думается, эту статистку и следует взять за основу. И предположить домашнюю победу «Салавата», не слишком большую, поскольку «Салават» дома скромничает, зато в основное время. Что-то вроде 3:1 или 4:2», — сказал Лебедев.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020