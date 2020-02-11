«Йокерит» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Йокерит» — «Трактор».



Ставка: победа «Йокерита» минимум в 3 шайбы за 2.55.



«Весьма себе неплохо играющий «Йокерит» всё-таки пропустил на третье место в Западной конференции московское «Динамо». Похоже, не хотят бело-голубые встречаться на первой стадии плей-офф со «Спартаком», но это их личные заморочки. Настоящая разборка за третье место будет через тур, когда команда Владимира Крикунова навестит стольный град Хельсинки.



А пока «Йокерит» может продолжать отдыхать, как во время европаузы, и уж точно не «Трактору» портить этот отдых. В Челябинске наконец-то разобрались, откуда в нынешней ситуации растут ноги, и вырвали их, заменив некомпетентное клубное руководство. А вот заменили ли одно некомпетентное руководство другим или «Трактор» ожидает прорыв, мы узнаем не ранее следующего сезона. На нынешнем же уже давно поставлен крест, и уральцы продолжают играть по инерции, поскольку деньги заплачены и музыка заказана.



Следует ли ожидать от «Трактора» активного сопротивления в Хельсинки? Ожидать, конечно, стоит, но вопрос заключается в том, поможет ли оно. На мой субъективный взгляд, никак не поможет, и со мной согласна статистика личных встреч. Она однозначно указывает на то, что в последний раз «Трактор» обыгрывал «джокеров» аж в октябре 2015 года, а следующие восемь матчей проиграл. Причём целых два сезона (или четыре матча) челябинцы не могли «Йокериту» забить. В нынешнем сезоне забили две, но это всё равно не спасло.



Таким образом, «Трактор» является полноценным «своим клиентом» для финского клуба. И в солнечной стране Суоми он будет беспощадно бит. Не только в основное время, но ещё и с разницей в три-четыре шайбы. Потому что такое сейчас реальное соотношение сил», — сказал Лебедев.



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