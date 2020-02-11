«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио».



Ставка: победа «Оклахомы» минимум в 9 очков за 2.24.



«Это третья игра команд в сезоне. Первые две проходили в Сан-Антонио и завершились так: 8 ноября победили хозяева 121:112, 3 января — гости 109:103.



«Оклахома-Сити» идёт на шестом месте на Западе, 32 победы и 21 поражение. Разница очков 110,5:107,7. Последние 10 игр — 8-2, дома 17-11. В команде тренера Билли Донована травмирован только лёгкий форвард Андре Роберсон, но он явно не делает погоды в игре. Стартовый состав выглядит обычно так: разыгрывающий Крис Пол, атакующий защитник Люгенц Дорт, лёгкий форвард Шэй Гилджес-Александер, мощный форвард Данило Галлинари, центровой Стивен Адамс.



В качестве шестого игрока Донован регулярно использует защитника Денниса Шредера. Очень интересно смотреть, как Оклахома играет с двумя разыгрывающими сразу: Полом и Шредером. Отличные замены на втором номере: Дариус Бэзли и Хамиду Диалло. А вот Гилджес-Александера менять некем. Ни Терренс Фергюсон, ни Абдель Надер не дотягивают в классе. Второй центровой Нерленс Ноэл даёт полноценный отдых Адамсу. А вот Майк Мускала гораздо слабее Галлинари. «Оклахома» занимает 18-е место по результативности, 27-е место по ассистам (что очень странно при наличии в составе Пола и Шредера — 22,0), 22-е место по подборам (43,3) и девятое место по защите. И даже с такой короткой «скамейкой» «Сити» выходит в плей-офф, где будет бороться в первом раунде.



«Сан-Антонио» идёт на 10-м месте на Западе, 22 победы и 31 поражение. Разница очков 113,2:114,7. Последние 10 игр — 2-8, в гостях 8-19. У тренера Грегга Поповича пропускал предыдущую игру лидер — ДеМар ДеРозан. В старте выходили: разыгрывающий Брин Форбс, атакующий защитник Деджонте Мюррей, лёгкий форвард Лонни Уокер, мощный форвард ЛаМаркус Олдридж, центровой Трей Лайлс.



Ротация с последовательностью замен выглядела привычно: разыгрывающий Пэтти Миллс, атакующие защитники Деррик Уайт и Марко Белинелли, нападающий Руди Гэй и центровой Якоб Пельтль. Нападение без ДеРозана было довольно однообразно. Тем не менее «Сан-Антонио» свои 112+ очков набирает, а вот в защите видны проблемы. Агрессивность Форбса и Мюррея на периметре не подкреплена подстраховкой в краске. «Шпоры» занимают 10-е место по результативности, 13-е место по ассистам, 16-е место по подборам и 20-е место по защите», — сказал Гомельский.



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