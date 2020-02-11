«Бельфор» — «Ренн»: прогноз Александра Неценко на матч Кубка Франции

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Франции сезона-2019/2020 «Бельфор» — «Ренн».



Ставка: победа «Ренна» и меньше 3 мячей в матче за 1.85.



«Французский Кубок – это всегда повод для сказки. Нередко до финалов и полуфиналов доходят команды из полупрофессиональных дивизионов. Это их турнир. Но «Ренн» сейчас не в том положении, чтобы помогать писать новые красивые кубковые истории. «Бельфор» — клуб четвёртого дивизиона, который прошёл уже четыре раунда, зацепив только одного топа – «Монпелье». Лангедокцы с удалением проиграли по пенальти, ни разу не поразив ворот соперника в основное и дополнительное время.



«Бельфор» в Кубке пропустил всего 1 мяч за 4 встречи. Если брать текущую форму, то она у хозяев не впечатляет, ведь эта команда потерпела два сухих, но не крупных поражения кряду. Впрочем, за последние 6 встреч с учётом всех турниров «Бельфор» пропустил всего 4 мяча. «Ренн» — явный фаворит, которому сильно не хватает позитивных эмоций. Бретонцы проиграли важнейшую встречу прямому конкуренту в борьбе за место в ЛЧ «Лиллю» — 0:1, а также в последнем туре Лиги 1 не смогли ничего забить «Бресту» (0:0).



Наставник «Ренна» Жюльен Стефан в прошлом году выиграл для своего клуба первый трофей за 48 лет, заполучив Кубок Франции, выбив из турнира «ПСЖ», «Лилль» и «Лион». Это очень опасная команда, которая пошумела и в Лиге Европы, выбив «Бетис» и нокаутировав дома «Арсенал». В общем, у «Бельфора» шансов нет.



Стефан выставит серьёзный состав, поскольку только что он переступил важную черту: владелец клуба уволил президента Оливье Летанга, с которым у тренера был конфликт. Именно сейчас наставник должен доказать владельцу, что последний был прав. Но, глядя на «Бельфор», понимаешь, что он может осложнить жизнь кому угодно. С другой стороны, бретонцам ехать в гости к неудобному «Реймсу», а третье место надо оборонять. Не нужно гостям дополнительное время и пенальти. Они постараются всё решить в основное время», — сказал Неценко.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.