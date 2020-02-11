«Айлендерс» — «Филадельфия»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Айлендерс» — «Филадельфия».



Ставка: победа «Айлендерс» и минимум 6 шайб в матче за 3.55.



«Обе команды будут играть на фоне усталости, но с хорошим настроением. Они проводили матчи накануне, в которых одержали победы.



«Айлендерс» испортили юбилей Александру Овечкину, который никак не может забить свой 700-й гол. Ньюйоркцы победили в гостях со счётом 5:3, да ещё их крепкий парнишка Лео Комаров сломал Евгения Кузнецова.



В последних шести матчах у «Айлендерс» четыре победы. Команда занимает третье место в Столичном дивизионе (70 очков в 54 матчах). Но за место в плей-офф идёт жестокая рубка. И как раз матч с «Филадельфией» (69 очков в 56 матчах) – это игра против прямого конкурента.



«Лётчики» в двух последних матчах поймали кураж. Сначала они тоже испортили юбилей Овечкину (7:2 в гостях с «Вашингтоном»), а потом обыграли дома «Флориду» (4:1). Причём в этом матче в состав после травмы вернулся основной вратарь Картер Харт (30 сейвов с «Пантерз»). Но вряд ли он проведёт два матча подряд. Скорее всего, мы увидим второго голкипера Брайана Эллиотта.



Как эти команды играли раньше? 27 октября – «Айлендерс» побеждают у себя дома (5:3). 16 ноября – «Айлендерс» побеждают в Филадельфии (4:3 по буллитам). Они давненько не встречались. Но по осени матчи получались крупными и в пользу «островитян».



Кого ждём в воротах? Да, Семён Варламов сыграет против Эллиотта.



3,65 – тут можно рискнуть с победой «Айлендерс», притом что тотал в матче составит больше (5,5). Тут дело не только в том, что две очные встречи в этом сезоне идеально ложатся под этот кэф.



Просто «Филадельфия» в этом чемпионате показывает себя как домашняя команда. А когда играешь второй день подряд, то не та концентрация и может быть больше голов», — полагает Лысенков.



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