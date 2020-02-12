«Дижон» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Франции

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч четвертьфинала Кубка Франции сезона-2019/2020 «Дижон» — «ПСЖ».
Ставка: «ПСЖ» забьёт в обоих таймах за 1.87.
«В первом круге чемпионата «Дижон» шокировал всех, одолев дома «ПСЖ» — 2:1. К тому моменту парижане успели проиграть дома «Реймсу», а чуть раньше в гостях «Ренну». Казалось, что Томаса Тухеля ждёт тяжёлый сезон в жаркой конкурентной борьбе, но не тут-то было. С тех пор прошло несколько месяцев, а поражений у чемпиона больше не стало. Лишь изредка парижане играют вничью, так, для разнообразия. В целом же звёзды Парижа выступают стабильно результативно, ярко и легко.
В выходные лидер лиги 1 испытал кое-какие проблемы в матче с «Лионом», но победу в два мяча всё-таки одержал. Точку в зрелищном матче поставил Кавани.
Второй раз за сезон, на сей раз в Кубке, команда Тухеля «Дижону» вряд ли проиграет. Единственный вопрос: будем разгром или нет? Я думаю, фаворит возьмёт реванш и одержит уверенную победу, забивая в каждом из таймов. Мой прогноз: «ПСЖ» забьёт в обоих таймах за 1,87», — сказал Керимов.
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