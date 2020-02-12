«Интер» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч полуфинала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Интер» — «Наполи».



Ставка: «Интер» не проиграет и обе забьют за 2.18.



«Зрелищная должна быть встреча, учитывая то, как команды играют в последнее время. «Интер» после миланского дерби. Команда Конте сотворила чудо. Проигрывая 0:2 после перерыва, сумела выиграть 4:2.



У «Интера» был провальный первый тайм. Об этом говорил Антонио Конте, но «Интер», когда включил свой уровень и показал, что хочет победить, сумел продемонстрировать характер и уровень мастерства. Вот в чём разница между «Интером» и «Миланом». У «Интера» есть качество исполнительского мастерства и организации. Это то, что дал и даёт команде Антонио Конте. Победа была заслуженная и историческая. «Интер» до этого, проигрывая в два мяча, побеждал в миланском дерби очень давно, лет 60 назад.



Считаю, что «Интер» является безусловным фаворитом матча с «Наполи». Да, может быть команда будет уставшей, может Конте будет ротировать состав. Это логично, учитывая плотный график. Приоритеты Конте — это победа в Серии А. «Интер» сейчас лидирует в чемпионате.



«Наполи» умудрился проиграть дома «Лечче». До встречи с «Лечче» «Наполи» обыгрывал «Сампдорию», «Лацио», «Ювентус». Казалось, что команда на подъёме. У команды Гаттузо есть одна серьёзная проблема — в организации игры. Есть класс игроков, который был и до Гаттузо. Не хватает дисциплины. Команда часто ошибается в обороне. Где-то Гаттузо принимает не самые оптимальные решения. Вот в последнем матче его обвиняли в том, что он передержал на поле Милика. Если вспоминать игру с «Лечче», то первые 30 минут «Наполи» провел неплохо, имел моменты. В итоге поражение, причём очень досадное. Этот проигрыш и говорит о проблемах «Наполи». Команда слишком много пропускает.



В этом плане я думаю, что обе команды забьют. В атаке сильны и те и другие. В семи из последних 8 матчей «Интера» проходила ставка «обе забьют» и «Интер» не проиграет. Вот мой прогноз на матч «Интер» — «Наполи». Коэффициент 2,18. Именно так оценивает ФОНБЕТ этот исход. «Наполи» в последних матчах также постоянно и забивает, и пропускает. Думаю, что эта ставка должна пройти. Не думаю, что игра будет закрытой. Ставка хороша и тем, что результативная ничья — это тоже победа для тех, кто ставит в первую очередь на атаку. Можно попробовать так сыграть. Жду яркого футбола и вам того же желаю», — сказал Керимов.



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«Интер» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо задаст трёпку лидеру чемпионата Италии на «Сан-Сиро» Конте наверняка проведёт ротацию перед выездным матчем с «Лацио».