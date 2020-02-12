«Атлетик» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Гранада» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Атлетика» и меньше 4 мячей в матче за 1.96.



«Пришла пора полуфиналов Кубка Испании. На этой стадии все решается не в одном матче, а в двух. Вполне возможно, мы увидим баскское дерби в финале. По крайней мере, в полуфиналах фаворитами являются «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад».



Бильбао дома принимает «Гранаду». В чемпионате Испании не лучшим образом идут дела у «Атлетика». Команда не побеждала на протяжении 8 матчей подряд. В Кубке Испании дела идут получше, пусть и тяжело проходили предыдущие стадии. Но в четвертьфинале «Атлетик» одолел «Барселону». Наверное, он не должен был там выигрывать, но повезло на 93-й минуте с голом Иньяки Уильямса.



Бильбао дома играет достаточно прагматично, агрессивно, в давление. Последняя победа в чемпионате «Атлетиком» одержана как раз над «Гранадой».



Команды соседствуют в турнирной таблице. «Гранада», наверное, неожиданно для себя так высоко забралась в Кубке Испании. Наверное, ставку она будет делать на домашний матч. Здесь я не уверен, что будет изобилие опасных моментов и забитых мячей. Бильбао тоже может сделать ставку на гостевой матч, гол на выезде. «Гранада» — команда структурная, крепкая, но Бильбао, на мой взгляд, выглядит поинтереснее, даже несмотря на неудачную серию в чемпионате.



Возьму вариант «победа «Атлетика» и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,96. И еще рассмотрел бы вариант «победа «Атлетика» в 1 мяч». Вряд ли в два мяча удастся победить. Но верю, что баски у себя, на «Нуэво Сан-Мамес», сыграют так, как надо», — сказал Генич.



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