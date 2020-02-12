«Бостон» — «Монреаль»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Бостон» — «Монреаль».



Ставка: победа «Бостона» за 1.85.



«Бостон» тут учудил, когда вышел на первое место в лиге, но проиграл «Детройту» (1:3), который шёл в лиге последним. Списать это можно лишь на то, что «Брюинз» проводили второй матч за два дня. А может, не хватило сил или настроя на таких «Ред Уингз».



Но на «Монреаль» у себя дома должен быть настрой. Обе команды из «Большой шестёрки», они давно воюют друг с другом. Как у них проходили матчи в этом сезоне?



1 декабря – «Бостон» победил дома (3:1). 26 ноября – «Бостон» разгромил «Канадиенс» в гостях (8:1). 5 ноября – «Монреаль» обыграл дома «Бостон» (5:4). В общем, бодрые такие матчи.



И если «Бостон» — лучшая команда лиги (80 очков в 57 матчах), то «Монреаль» отстает от зоны плей-офф на восемь очков, при этом «Канадиенс» провели на два матча больше. Шансы на плей-офф очень призрачные. Но, чтобы они не умерли совсем, нужна победа в Бостоне. «Монреаль» выдавал серию из трёх побед, однако в последнем матче уступил «Аризоне» (2:3).



1.85 – здесь трудно гнаться за тоталами (цена ошибки слишком высока для «Монреаля», и команда упрётся). Но я бы предсказал победу «Бостона» в основное время, потому что «Брюинз» играют дома, у них должен быть высокий настрой на исторического врага, и по этому сезону всё-таки команды в разных весовых категориях», — сказал Лысенков.



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