ЦСКА — «Барыс»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ. Бонус до 10 000 рублей на ставку

В матче регулярного чемпионата КХЛ 13 февраля ЦСКА сыграет с «Барысом». Встреча начнётся в 19:30 мск.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Барыса» с форой (+2) за 1.90.



ЦСКА на всех парах несётся в плей-офф. Первое место в дивизионе удалось обеспечить ещё до перерыва на третий этап Евротура, впереди другие цели — лидерство в конференции и Кубок континента. Отрыв от идущего вторым на Западе СКА составляет пять очков, а лидер Востока «Ак Барс» отстаёт на три балла при игре в запасе.



Букмекеры логично считают москвичей фаворитом поединка с «Барысом», но коэффициент 1.35 на победу в основное время отбивает всякое желание играть от хозяев. Всё же клуб из Казахстана совсем не похож на обречённую жертву.



Подопечные Андрея Скабелки одержали уже четыре победы подряд. При определённых обстоятельствах они даже могут забраться на второе место в Восточной конференции — если «Авангард» оступится, «барсы» будут рядом. Кроме того, со злостью и мотивацией не должно возникнуть никаких проблем.



Дело в том, что по ходу паузы на третий этап Евротура сборная Казахстана (практически полностью состоящая из хоккеистов базового клуба) лишилась шансов попасть на Олимпиаду-2022, уступив в Нур-Султане Польше со счётом 2:3. Естественно, после столь громкого провала хоккеисты и тренерский штаб жаждут исправиться.



Победа над действующим чемпионом в его логове — замечательный способ, вплоть до начала плей-офф лучшей возможности не представится. Потому гости выйдут грызть лёд и умирать. Проверять ли Х2 за 3.50 или итоговую победу «Барыса» за 6.00 — дело вкуса, всё же хозяева сейчас крайне хороши.



А вот П2 с форой (+2) шайбы за 1.90 достойно внимания. На 60 минут интенсивного хоккея «Барыса» может не хватить, но без борьбы они определённо не сдадутся, а потому вероятность разгрома кажется нам невысокой. Чемпиону придётся попотеть. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

ЦСКА — «Барыс». Прогноз: клуб из Казахстана даст бой чемпиону в его логове Лидеры «Барыса» выйдут грызть лёд после неудачи в отборе на Олимпиаду-2022.