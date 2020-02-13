«Милан» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на игру Кубка Италии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 1/2 Кубка Италии «Милан» — «Ювентус».



Ставка: «Милан» забьет минимум 2 мяча за 3.02.



«Это кубковый матч, первый из двух. Хозяевам нужно постараться выиграть, и с запасом. Так как ехать в Турин без запаса – дело безнадёжное. «Милан» в непростом положении. Он уступил в дерби, причём уступил по игре (во втором тайме команда выглядела значительно слабее «Интера»). Думаю, что после такого поражения мотивация у красно-чёрных будет запредельной. На мой взгляд, однозначно на поле выйдет основной состав. И вместе с Ибрагимовичем будут биться за голы и за победу.



Что касается «Юве», то над Сарри нависла отставка. Для меня это не удивительно, я своё мнение по поводу тренера высказывал неоднократно. «Ювентусу» тоже нужно после поражения от «Вероны» играть на победу. Причём играть уверенно и не думать об ответной встрече. Надо просто стараться выиграть этот матч. Так как два поражения подряд – это похороны для главного тренера.



Я надеюсь, что игра получится увлекательной, с голами. Обе команды играют, как правило, верховые матчи. Мне эту игру предстоит комментировать. И, конечно, интереснее комментировать матч с голами.



Думаю, что «Милан» будет играть в атаку, а с Ибрагимовичем он способен созидать и забивать. Поскольку на голы «Милана» достаточно высокий коэффициент, я склонен поставить на их результативность. Сыграю ИТБ1 (1,5)», — сказал Черданцев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Ибрагимович и Роналду устроят обмен ударами «Россонери» забили в семи подряд матчах, а у «старой синьоры» хватает проблем в обороне.