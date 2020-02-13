«Реал Сосьедад» – «Мирандес»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» – «Мирандес».



Ставка: «Реал Сосьедад» забьет минимум 2 мяча за 1.59.



«По новому формату начиная с полуфинала команды проводят по две игры. Первый матч будет в Сан-Себастьяне на стадионе басков. Для меня хозяева являются бесспорными фаворитами, даже несмотря на две сенсации от «Мирандеса». Баски вообще обыграли в гостях «Реал» (4:3), который находится в хорошей форме и лидирует в чемпионате. Эдегор и Исак демонстрируют великолепную игру и являются чуть ли не главными творцами успеха команды.



Гости и так делают историю, я напомню, что они выступают в третьем по силе дивизионе. Дома играют страстно, с невероятной самоотдачей и желанием. Но сейчас немного другая ситуация, в гостях не будет той поддержки, что была на ранних стадиях турнира. Откровенно говоря, тут шансов совсем мало, чуда не случится», — сказал Гратакос.



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